Росіяни не контролюють Нью-Йорк — DeepState

Росіяни не контролюють Нью-Йорк на Донеччині. Фото: DeepState

Ситуація в Нью-Йорку на Донеччині складна, але війська РФ не контролюють селище. Про це повідомляє DeepState.



Зазначається, що наразі склалася унікальна ситуація, коли відбувається хаос з обох боків. Останніми днями росіяни за певними маршрутами обходять спостережні пункти Сил оборони та намагаються концентруватися біля Нелипівки, «де вже йдуть заходи щодо ліквідації ворога».



«Відповідно складається ситуація, коли противник не намагається захопити селище, а просто закріпитись у глибині. З іншого боку, перебування ворога в тилу теж нічим хорошим не закінчується. Якщо вдасться кацапів витіснити з Нелипівки, то така тактика звичайно матиме сенс. Але поки що маємо те, що маємо», — йдеться у публікації DeepState.



Також на карті проекту зазначено, що на Торецькому напрямку війська РФ просунулися у Північному та Дружбі.



На Покровському напрямку росіяни просунулися біля Новогродівки та у Завітному.



На Часовоярському напрямку армія РФ просунулась у районі Григорівки.



Раніше ми писали, що у Нью-Йорку тривають бої.