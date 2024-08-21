Селидово под российским обстрелом: горит местный рынок

Днем 21 августа город Селидово Донецкой области снова был обстрелян войсками РФ. Об этом пишут пользователи местных телеграм-каналов.
«По рынку был прилет. Пылает очень сильно. Пожарных нет, чтобы потушить пламя», — сообщают местные жители.
Телеграм-канал «Донбасс оперативный» опубликовал видео пожара на рынке в Селидово.
В местных пабликах уточняют, что на рынке в Селидово загорелся магазин «Военторг» в результате попадания российского FPV-дрона.
Ранее сообщалось, что в результате сегодняшних обстрелов городов Украинск и Северск в Донецкой области погибли два человека.
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