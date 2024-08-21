Селидове під російським обстрілом: горить місцевий ринок

Вдень 21 серпня місто Селидове Донецької області знову було обстріляне військами РФ. Про це пишуть користувачі місцевих телеграм-каналів.

«По ринку був приліт. Палає дуже сильно. Пожежних немає, щоби загасити полум'я», — повідомляють місцеві жителі.

Телеграм-канал «Донбас оперативний» опублікував відео пожежі на ринку у Селидовому.

Раніше повідомлялося, що в результаті сьогоднішніх обстрілів міст Українськ та Сіверськ в Донецькій області загинули двоє людей.