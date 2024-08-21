Обстрел Константиновки: полиция показала видео первых минут после российского удара

Парамедики оказали помощь пострадавшему. Фото: полиция

В результате артиллерийского удара российских захватчиков по Константиновке 20 августа один человек погиб, также известно об одном пострадавшем. Полицейские-парамедики оказали помощь мужчине, который находился на улице во время обстрела. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



«Во время обстрела пострадал 64-летний мужчина, который находился на улице. Полицейские-парамедики оказали ему первую помощь и доставили в травмпункт, его жизни ничего не угрожает», — говорится в сообщении.



Как отмечается, парамедики сразу прибыли на место удара. В одной из квартир правоохранители обнаружили тело 41-летней женщины. В доме находились двое подростков, они не пострадали.



Ранее мы писали, что днем 20 августа российские войска обстреляли город Константиновка Донецкой области.