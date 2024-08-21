Обстріл Костянтинівки: поліція показала відео перших хвилин після російського удару

Парамедики надали допомогу постраждалому. Фото: поліція

Внаслідок артилерійського удару російських загарбників по Костянтинівці 20 серпня одна людина загинула, також відомо про одного потерпілого. Поліцейські-парамедики надали допомогу чоловікові, який перебував на вулиці під час обстрілу. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«Під час обстрілу постраждав 64-річний чоловік, який перебував на вулиці. Поліцейські-парамедики надали йому першу допомогу та доставили до травмпункту, його життю нічого не загрожує», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, парамедики одразу прибули на місце удару. В одній з квартир правоохоронці виявили тіло 41-річної жінки. У будинку було двоє підлітків, вони не постраждали.



Раніше ми писали, що вдень 20 серпня російські війська обстріляли місто Костянтинівка Донецької області.