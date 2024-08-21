Армия РФ из артиллерии ударила по Константиновке: погиб пожилой мужчина, в городе много повреждений

Последствия обстрела Константиновки. Фото: начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин

Вечером 21 августа армия РФ из ствольной артиллерии обстреляла город Константиновка Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Повреждены три многоэтажки, три частных дома, три административных здания, два производственных помещения, три линии электропередач и газопровод.

В результате обстрела погиб 65-летний мужчина.

Напомним, что утром 21 августа российские оккупанты обстреляли города Украинск и Северск на Донетчине, в результате чего погибли два человека.