Армія РФ з артилерії вдарила по Костянтинівці: загинув чоловік похилого віку, у місті багато пошкоджень

Наслідки обстрілу Костянтинівки. Фото: начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін

Увечері 21 серпня армія РФ зі ствольної артилерії обстріляла місто Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Пошкоджені три багатоповерхівки, три приватні будинки, три адміністративні будівлі, два виробничі приміщення, три лінії електропередач і газопровід.

Внаслідок обстрілу загинув 65-річний чоловік.

Нагадаємо, що вранці 21 серпня російські окупанти обстріляли міста Українськ та Сіверськ на Донеччині, внаслідок чого загинули двоє людей.