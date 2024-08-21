Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Российские войска обстреляли Селидово и Новогродовскую громаду на Донетчине: есть раненые

21 августа 2024, 22:14

Российские войска обстреляли Селидово и Новогродовскую громаду на Донетчине: есть раненые

21 августа около 12:00 российские оккупанты нанесли артиллерийские удары по Новогродовской громаде Донецкой области. Об этом «Новостям Донбасса» сообщила спикер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева.

По ее словам, в результате атаки получил множественные осколочные ранения и перелом 44-летний мужчина.

«Ему оказали медицинскую помощь. Кроме того, ВС РФ FPV-дроном нанесли удар по городу Селидово. Ранения получила женщина 46 лет», – рассказала спикер облпрокуратуры.

Напомним, что вечером 21 августа россияне из артиллерии обстреляли город Константиновка Донецкой области, в результате чего погиб пожилой мужчина.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Люди
Анастасия Медведева
Места
Селидово Новогродовская ОТГ
Организации
Армия РФ
Прочее
Война Обстрел раненые артиллерия FPV-дрон

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
17:55
«Новости Донбасса» — в мобильном браузере Ceno: Теперь нас можно читать в оккупации без VPN
14:32
Селидово под российским обстрелом: горит местный рынок
09:45
За сутки российская армия 66 раз атаковала на Покровском направлении — Генштаб ВСУ
23:40
Главное за день: ВСУ готовят «котел» в Курской области. Рада запретила УПЦ МП
23:20
Россияне разместили военную базу на территории уникального заповедника «Каменные могилы» под Мариуполем
22:54
В России суд вынес «приговор» крымчанину, обвиняемому в «подготовке подрыва Аксенова по заказу СБУ»
13:53
В России заявили о взятии под контроль города Нью-Йорк в Донецкой области: Генштаб ВСУ эту информацию не подтверждает
07:15
Российские войска захватили еще три села в Донецкой области — DeepState
23:25
Главное за день: В Ростовской области 2-е сутки горит нефтебаза. РФ про «сорванное перемирие»
22:10
Боевик «ДНР» Ходаковский снова завил о цензуре
17:29
«ДНР» заявила о гибели беременной женщины и ранении 10 человек на остановке
16:05
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
08:09
Войска РФ продвинулись в Нелиповке и Нью-Йорке Донецкой области
23:00
Главное за день: Разбит еще один мост в РФ. Росармия продолжае атаковать Донетчину
23:28
Главное за день: Киев и Москва собирались договориться? Ситуация на Донетчине
23:49
Главное за день: Разрушен мост-артерия в России. Удар по ТЦ в Донецке
23:09
В Курскую область отправляют «волонтеров» из оккупации — дайджест ►
22:10
В Донецке за день от обстрелов пострадали 13 человек
17:09
Россия может разместить беженцев из Курской области в Мариуполе. Что планируют оккупанты
13:42
В Петровском районе оккупированного Донецка полностью сгорел ТЦ «Галактика»: сообщают об обстреле
все новости
21:15
Верховная Рада ратифицировала Римский статут. Почему это важно для Украины
20:52
Армия РФ из артиллерии ударила по Константиновке: погиб пожилой мужчина, в городе много повреждений
19:26
Дроны уже четвертый день атакуют Мурманскую область РФ: россиянам пришлось перебазировать бомбардировщики Ту-95МС
18:00
Украинская армия отбила штурм войск России в районе Новомихайловки на Донетчине: в ВСУ показали видео
17:55
«Новости Донбасса» — в мобильном браузере Ceno: Теперь нас можно читать в оккупации без VPN
17:21
Атаки ГУР на российский военный аэродром «Саваслейка»: уничтожены и повреждены самолеты МиГ-31К и Ил-76
17:15
С 14 населенных пунктов Покровского района принудительно эвакуируют детей
16:50
РПЦ молитвами «помогает» тушить пожар на нефтебазе в Ростовской области
16:39
Обстрел Константиновки: полиция показала видео первых минут после российского удара
16:20
Российское командование перекинуло войска из района Часов Яра в Курскую область – ISW
15:31
В «Укрэнерго» сообщили, когда будут отключать свет в Украине 21 августа
15:29
Россия планирует скрытую мобилизацию — аналитики BILD
14:32
Селидово под российским обстрелом: горит местный рынок
14:18
РФ сбросила на поселок Великая Новоселка дрон: повреждены дома
13:59
Россияне не контролируют Нью-Йорк — DeepState
13:50
Два человека погибли в Украинске и Северске в результате утренних обстрелов россиян
12:59
Операторы ССО показали, как уничтожают мосты и понтонные переправы в Курской области
11:51
ПВО сбила авиационную ракету и 50 БПЛА — Олещук
11:50
Из-за ситуации в Курской области Кремль готовит россиян к «новой реальности» — СМИ
11:30
РФ пыталась атаковать Киев дронами, ПВО сбила их на подступах к городу
все новости
ВИДЕО
Беспилотник в Мурманской области РФ. Фото: кадр из видео Дроны уже четвертый день атакуют Мурманскую область РФ: россиянам пришлось перебазировать бомбардировщики Ту-95МС
21 августа, 19:26
Уничтоженная российская бронетехника в районе Новомихайловки. Фото: кадр из видео Украинская армия отбила штурм войск России в районе Новомихайловки на Донетчине: в ВСУ показали видео
21 августа, 18:00
Парамедики оказали помощь пострадавшему. Фото: полиция Обстрел Константиновки: полиция показала видео первых минут после российского удара
21 августа, 16:39
Вероятной причиной пожара в Селидово является удар российского дрона. Фото: Донбасс оперативный/Telegram Селидово под российским обстрелом: горит местный рынок
21 августа, 14:32
Украинские военные ликвидируют мосты и понтонные переправы на Курщине. Фото: ССО Операторы ССО показали, как уничтожают мосты и понтонные переправы в Курской области
21 августа, 12:59
Зенитно-ракетный комплекс С-300. Фото: Wikipedia В Генштабе ВСУ заявили об атаке по позиции комплекса С-300 в Ростовской области РФ
21 августа, 11:25

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор