Российские войска обстреляли Селидово и Новогродовскую громаду на Донетчине: есть раненые

21 августа около 12:00 российские оккупанты нанесли артиллерийские удары по Новогродовской громаде Донецкой области. Об этом «Новостям Донбасса» сообщила спикер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева.

По ее словам, в результате атаки получил множественные осколочные ранения и перелом 44-летний мужчина.

«Ему оказали медицинскую помощь. Кроме того, ВС РФ FPV-дроном нанесли удар по городу Селидово. Ранения получила женщина 46 лет», – рассказала спикер облпрокуратуры.

Напомним, что вечером 21 августа россияне из артиллерии обстреляли город Константиновка Донецкой области, в результате чего погиб пожилой мужчина.