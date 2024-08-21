Російські війська обстріляли Селидове та Новогродівську громаду на Донеччині: є поранені

21 серпня близько 12:00 російські окупанти завдали артилерійських ударів по Новогродівській громаді Донецької області. Про це «Новинам Донбасу» повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.

За її словами, внаслідок атаки отримав множинні осколкові поранення та перелом 44-річний чоловік.

«Йому надали медичну допомогу. Крім того, ЗС РФ FPV-дроном завдали удару по місту Селидове. Поранення отримала жінка 46 років», – розповіла речниця облпрокуратури.

Нагадаємо, що ввечері 21 серпня росіяни з артилерії обстріляли місто Костянтинівка Донецької області, внаслідок чого загинув чоловік похилого віку.