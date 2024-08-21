ЗСУ починають битву за наступне велике селище в Курській області: його втрата вдарить по репутації Путіна – Bild

Ситуація у Курській області. Фото: карта Bild

Починається битва за наступне велике російське селище – Коренево. Про це пише німецьке видання Bild.

У той час як Кремль стверджує, що український наступ у Курській області зупинено, з'являється дедалі більше доказів протилежного.

Вранці 20 серпня Телеграм-канал російського угруповання військ «Північ» опублікував відео, на якому підрозділи ЗСУ діють за 300 м від в'їзду у селище Коренево – за 19 км від кордону. Ці кадри підтверджують, що розпочалися бої за Коренево, до якого ЗСУ підбиралися кілька днів.

Як зазначив експерт з аналізу відкритих даних Юліан Репке, втрата цього селища міського типу для репутації Володимира Путіна буде ще гіршою від втрати міста Суджа.

«На відміну від Суджі він не міг би послатися на раптовість нападу та непідготовлену оборону. Через два тижні боїв у Курській області російська армія тут приведена в бойову готовність, перекинуті в регіон тисячі солдатів як підкріплення. У цій ситуації програти українському експедиційному корпусу було б страшною ганьбою для російського військового керівництва», – заявив він.

ЗСУ просуваються і на інших напрямках. На північний схід від Суджі після завзятих боїв українські війська взяли під контроль село Мартинівка. Воно розташоване на трасі Р200, яка веде прямо до Курська. Мартинівку обороняли чеченські підрозділи, село було важливим для росіян як вихідний пункт для потенційного контрнаступу на Суджу. Нині ця небезпека для ЗСУ стрімко зменшується.

Нагадаємо, що російське командування перекинуло війська з району Часового Яру до Курської області.