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В Волгоградской области РФ из-за атаки дронов возник пожар на военном аэродроме

22 августа 2024, 07:50

В Волгоградской области РФ из-за атаки дронов возник пожар на военном аэродроме

Из-за атаки беспилотников на военном аэродроме в Волгоградской области РФ возник пожар. Фото: ASTRA Из-за атаки беспилотников на военном аэродроме в Волгоградской области РФ возник пожар. Фото: ASTRA

В российском городе Калач-на-Дону Волгоградской области этой ночью, 22 августа, прогремели взрывы из-за якобы атаки с применением беспилотников и работы сил и средств противовоздушной обороны. После этого произошел пожар на военном аэродроме. Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Отмечается, что сообщения о взрывах от жителей Калача-на-Дону (Калачевский район) стали появляться в сети около половины четвертого ночи.

Российские медиа рассказывают о якобы сбитии средствами ПВО по меньшей мере двух беспилотников.

Как пишет издание Baza, один из дронов был ликвидирован «в нескольких километрах от аэродрома», а обломки второго БПЛА «упали на бытовку неподалеку, в результате чего она вспыхнула».

Речь идет о военном аэродроме «Мариновка», расположенном в поселке Октябрьский, примерно в двух десятках километров от города Калач-на-Дону. В сети высказывают предположение, что именно этот аэродром может быть целью нынешней дроновой атаки.

В свою очередь издание ASTRA сообщает со ссылкой на жителей Калача-на-Дону, что пожар возник на территории аэродрома.

Позже стало известно, что на аэродроме «Мариновка» после возникновения пожара в результате дроновой атаки происходят взрывы из-за детонации боеприпасов.

Издание ASTRA пишет со ссылкой на рассказы жителей Карачевского района, что «взрываются снаряды, которые в самолеты загружаются».

На карте пожаров NASA видно, что на аэродроме возникло несколько очагов пожара. В частности, горит на стоянке самолетов.

Согласно открытым данным, на аэродроме «Мариновка» дислоцированы самолеты Су-24МР 2-й отдельной разведывательной авиационной эскадрильи РФ.

Кроме того, указывается о возможном объявлении об эвакуации в близлежащих населенных пунктах — жителей якобы призвали собрать документы.

Напомним, 21 августа во второй половине дня беспилотники атаковали Мурманскую область РФ. Из-за воздушной угрозы пять стратегических бомбардировщиков Ту-95МС передислоцировали с аэродрома «Оленья» в Мурманской области на «Энгельс» в Саратовской области.

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