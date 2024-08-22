У Волгоградській області РФ через атаку дронів виникла пожежа на військовому аеродромі

Через атаку безпілотників на військовому аеродромі у Волгоградській області РФ виникла пожежа. Фото: ASTRA

У російському місті Калач-на-Дону Волгоградській області цієї ночі, 22 серпня, прогриміли вибухи через нібито атаку із застосуванням безпілотників і роботи сил і засобів протиповітряної оборони. Після цього сталася пожежа на військовому аеродромі. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Зазначається, що повідомлення про вибухи від жителів Калача-на-Дону (Калачівський район) почали з'являтися в мережі близько пів на четверту ночі.

Російські медіа розповідають про нібито збиття засобами ППО щонайменше двох безпілотників.

Як пише видання Baza, один із дронів було ліквідовано «за кілька кілометрів від аеродрому», а уламки другого БПЛА «впали на побутівку неподалік, внаслідок чого вона спалахнула».

Йдеться про військовий аеродром «Маринівка», розташований у селищі Жовтневий, приблизно за два десятки кілометрів від міста Калач-на-Дону. У мережі висловлюють припущення, що саме цей аеродром може бути метою нинішньої атаки дрона.

У свою чергу, видання ASTRA повідомляє з посиланням на жителів Калача-на-Дону, що пожежа виникла на території аеродрому.

Пізніше стало відомо, що на аеродромі «Маринівка» після пожежі внаслідок дронової атаки відбуваються вибухи через детонацію боєприпасів.

Видання ASTRA пише з посиланням на розповіді мешканців Карачівського району, що «вибухають снаряди, які в літаки завантажуються».



На карті пожеж NASA видно, що на аеродромі виникло кілька осередків пожежі. Зокрема, горить на стоянці літаків.





Згідно з відкритими даними, на аеродромі «Маринівка» дислоковані літаки Су-24МР 2-ї окремої розвідувальної авіаційної ескадрильї РФ.

Крім того, вказується про можливе оголошення про евакуацію у прилеглих населених пунктах — мешканців нібито закликали зібрати документи.

Нагадаємо, 21 серпня у другій половині дня безпілотники атакували Мурманську область РФ. Через повітряну загрозу п'ять стратегічних бомбардувальників Ту-95МС передислокували з аеродрому «Олен'я» у Мурманській області на «Енгельс» у Саратівській області.