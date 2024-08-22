В ДТЭК опровергли информацию об отключении электроподстанции в Селидово до конца военных действий

Информация об отключении электрической подстанции в Селидовской громаде Донецкой области до конца войны не соответствует действительности. Об этом сегодня сообщила городская военная администрация со ссылкой на «ДТЭК Донецкие электросети».

В сообщении говорится, что из-за усиления обстрелов и массового повреждения электросетей обесточена часть города Селидово. Оборванные провода очень опасны для людей и могут ударить электрическим током или вызвать пожар. По этой причине они и были отключены.

Также отмечается, что ситуация с безопасностью значительно усложняет ремонты сетей и электрооборудования.

Напомним, днем 21 августа город Селидово Донецкой области снова был обстрелян войсками РФ. Удар был нанесен беспилотником по городскому рынку. В результате этой атаки на рынке возник пожар.