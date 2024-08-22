У ДТЕК спростували інформацію про відключення електропідстанції у Селидовому до кінця військових дій

Інформація про відключення електричної підстанції у Селидівській громаді Донецької області до кінця війни не відповідає дійсності. Про це сьогодні повідомила міська військова адміністрація із посиланням на «ДТЕК Донецькі електромережі».

У повідомленні йдеться, що через посилення обстрілів та масового пошкодження електромереж знеструмлено частину міста Селидове. Обірвані дроти дуже небезпечні для людей і можуть вдарити електричним струмом або викликати пожежу. З цієї причини їх і було відключено.

Також наголошується, що ситуація з безпекою значно ускладнює ремонти мереж та електроустаткування.

Нагадаємо, вдень 21 серпня місто Селидове Донецької області знову було обстріляне військами РФ. Удар був завданий безпілотником по міському ринку. Внаслідок цієї атаки на ринку виникла пожежа.