В Мирнограде из-за приближения армии РФ закрыли два района: людей вывозят в бронекапсулах

В городе Мирноград Донецкой области из-за опасности и приближения линии фронта закрыли на въезд два района. Об этом в комментарии «Суспільне Донбас» сообщила заместительница главы Мирноградской городской военной администрации Татьяна Сытник.

По ее словам, оттуда власть с помощью полиции и ГСЧС пытается как можно быстрее эвакуировать семьи с детьми.

«Очень тяжелая, напряженная ситуация. Страшно. Конечно, все хотели жить, как и мы, в своих домах. Но ситуация такова, что нужно выезжать как можно скорее, потому что в два района нашего города – район «5/6» и микрорайон «Западный» – уже не пускают: только есть вывоз. Уже туда люди не въезжают. И вывозим мы уже людей и детей капсулами», – рассказала Сытник.

Как отметила заместительница начальника ГВА, именно из этих районов пытаются как можно быстрее эвакуировать семьи с детьми экипажи полиции и ГСЧС, а власть помогает телефонными звонками.

«Привлечены более 200 человек – учителя, воспитатели детских садов, соцработники, чиновники. У нас есть адреса каждой семьи. У нас есть большой список, где мы указываем дату, когда семья обещала эвакуироваться. Если семья эвакуируется не самостоятельно, то мы организуем транспорт, который есть в громаде, подвоз к эвакопунктам в городе Покровск. Но некоторые даже прячут от нас детей. Мы стараемся их искать», – сказала она.

Напомним, что до Мирнограда от линии фронта остается менее пяти километров.