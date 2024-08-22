У Мирнограді через наближення армії РФ закрили два райони: людей вивозять у бронекапсулах

У місті Мирноград Донецької області через небезпеку та наближення лінії фронту закрили на в'їзд два райони. Про це у коментарі «Суспільне Донбасу» повідомила заступниця голови Мирноградської міської військової адміністрації Тетяна Ситник.

За її словами, звідти влада за допомогою поліції та ДСНС намагається якнайшвидше евакуювати сім'ї з дітьми.

«Дуже важка, напружена ситуація. Страшно. Звісно, всі хотіли жити, як і ми, у своїх будинках. Але ситуація така, що потрібно виїжджати якнайшвидше, бо у два райони нашого міста – район «5/6» та мікрорайон «Західний» – вже не пускають: тільки є вивіз. Вже туди люди не в'їжджають. І вивозимо ми вже людей та дітей капсулами», – розповіла Ситник.

Як зазначила заступниця начальника МВА, саме з цих районів намагаються якнайшвидше евакуювати сім'ї з дітьми екіпажі поліції та ДСНС, а влада допомагає телефонними дзвінками.

«Залучено понад 200 людей – вчителі, вихователі дитячих садків, соцпрацівники, чиновники. У нас є адреси кожної сім'ї. Ми маємо великий список, де ми вказуємо дату, коли сім'я обіцяла евакуюватися. Якщо сім'я евакуюється не самостійно, ми організуємо транспорт, який є в громаді, підвезення до евакопунктів у місті Покровськ. Але дехто навіть ховає від нас дітей. Ми намагаємося їх шукати», – сказала вона.

Нагадаємо, що до Мирнограда від лінії фронту залишається менше ніж п'ять кілометрів.