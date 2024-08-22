В российском Курске начали устанавливать железобетонные укрытия. Фото: Алексей Смирнов/Telegram

Железобетонные укрытия начали устанавливать в российском Курске. Об этом сообщил врио главы области Алексей Смирнов.

По словам Смирнова, бетонные укрытия появятся в местах массового скопления людей.

«Планируем оснастить железобетонными укрытиями 60 основных остановочных павильонов в областном центре», — написал он в своем телеграм-канале.

Укрытия также появятся в Железногорске и Курчатове.

Ранее сообщалось, что ВСУ используют американские системы HIMARS для уничтожения мостов, понтонов и инженерного оборудования войск РФ в Курской области.