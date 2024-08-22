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В российском Курске начали устанавливать железобетонные укрытия

22 августа 2024, 12:58

В российском Курске начали устанавливать железобетонные укрытия

В российском Курске начали устанавливать железобетонные укрытия. Фото: Алексей Смирнов/Telegram В российском Курске начали устанавливать железобетонные укрытия. Фото: Алексей Смирнов/Telegram

Железобетонные укрытия начали устанавливать в российском Курске. Об этом сообщил врио главы области Алексей Смирнов. 

По словам Смирнова, бетонные укрытия появятся в местах массового скопления людей.  

«Планируем оснастить железобетонными укрытиями 60 основных остановочных павильонов в областном центре», — написал он в своем телеграм-канале. 

Укрытия также появятся в Железногорске и Курчатове.

Ранее сообщалось, что ВСУ используют американские системы HIMARS для уничтожения мостов, понтонов и инженерного оборудования войск РФ в Курской области.

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