У російському Курську почали встановлювати залізобетонні укриття

Залізобетонні укриття почали встановлювати у російському Курську. Про це повідомив сьогодні голова області Олексій Смирнов.
За словами Смирнова, бетонні укриття з'являться у місцях масового скупчення людей.
«Плануємо оснастити залізобетонними укриттями 60 основних зупинкових павільйонів в обласному центрі», — написав він у своєму телеграм-каналі.
Укриття також з'являться у Желєзногорську та Курчатові.
Раніше повідомлялося, що ЗСУ використовують американські системи HIMARS для знищення мостів, понтонів та інженерного обладнання військ РФ у Курській області.
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