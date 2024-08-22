У російському Курську почали встановлювати залізобетонні укриття. Фото: Олексій Смирнов/Telegram

Залізобетонні укриття почали встановлювати у російському Курську. Про це повідомив сьогодні голова області Олексій Смирнов.

За словами Смирнова, бетонні укриття з'являться у місцях масового скупчення людей.

«Плануємо оснастити залізобетонними укриттями 60 основних зупинкових павільйонів в обласному центрі», — написав він у своєму телеграм-каналі.

Укриття також з'являться у Желєзногорську та Курчатові.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ використовують американські системи HIMARS для знищення мостів, понтонів та інженерного обладнання військ РФ у Курській області.