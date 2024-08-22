Не знал языка: В России признали недействительным контракт гражданина Дании с Вооруженными силами

Контракт гражданина Дании с Министерством обороны РФ признали недействительным из-за незнания языка. Фото: Baza

Суд признал недействительным контракт единственного датчанина в Вооруженных силах РФ с Минобороны. По словам мужчины, он подписал его на русском, не зная языка. Об этом сообщило издание Baza.

Отмечается, что Мадс (имя изменено) приехал в Россию летом 2023-го. Как датчанин рассказывал знакомым, он уехал из Европы, чтобы спастись от «неправильных ценностей».

К октябрю у Мадса заканчивался срок пребывания в России, в МВД ему вовремя не ответили и кто-то посоветовал устроиться Мадсу на работу в Минобороны. Подписывая контракт, Мадс не думал, что попадет на войну с Украиной. Он даже не знал русского языка, а отнести контракт на перевод ему не позволили.

«После подписания датчанина отправили на линию соприкосновения, где он рыл окопы. По словам Мадса, там его прессовали и заставляли пить водку», — пишет Baza.

Датчанин даже подготовил письмо Путину, где рассказал о своем случае. Мадс написал, что после разрешения ситуации хотел бы остаться в России и открыть картинную галерею.

По данным «Базы», заседание было закрытым. Окружной суд отменил решение суда первой инстанции, полностью удовлетворил исковое заявление и признал контракт недействительным.

Ранее сообщалось, что датчанин судится с Минобороны РФ из-за подписанного контракта: мужчина уехал из Дании в Россию, а когда у него закончился срок пребывания в РФ, подписал контракт и отправился на войну в Украине. Теперь он очень хочетдомой.