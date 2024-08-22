Не знав мови: У Росії визнали недійсним контракт громадянина Данії із Збройними силами

Договір громадянина Данії з Міністерством оборони РФ визнали недійсним через незнання мови. Фото: Baza

Суд визнав недійсним контракт єдиного датчанина у Збройних силах РФ із Міноборони. За словами чоловіка, він підписав його російською, не знаючи мови. Про це повідомляє видання Baza.

Зазначається, що Мадс (ім'я змінено) приїхав до Росії влітку 2023-го. Як данець розповідав знайомим, він поїхав із Європи, щоб урятуватися від «неправильних цінностей».

До жовтня у Мадса закінчувався термін перебування в Росії, у МВС йому вчасно не відповіли і хтось порадив влаштуватися Мадсі на роботу до Міноборони. Підписуючи контракт, Мадс не думав, що потрапить на війну з Україною. Він навіть не знав російської мови, а віднести контракт на переклад йому не дозволили.

«Після підписання данця відправили на лінію зіткнення, де він рив окопи. За словами Мадса, там його пресували та змушували пити горілку», — пише Baza.

Данець навіть підготував листа Путіну, де розповів про свій випадок. Мадс написав, що після вирішення ситуації хотів би залишитися в Росії та відкрити картинну галерею.

За даними «Бази», засідання було закритим. Окружний суд скасував рішення суду першої інстанції, повністю задовольнив позовну заяву та визнав контракт недійсним.

Раніше повідомлялося, що данець позивається до Міноборони РФ через підписаний контракт: чоловік поїхав з Данії до Росії, а коли у нього закінчився термін перебування в РФ, підписав контракт і вирушив на війну в Україні. Тепер він дуже хоче додому.