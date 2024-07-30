Гражданин Дании подал в суд на Минобороны РФ из-за отправки на войну в Украине

Из-за отправки на войну в Украину гражданин Дании подал в суд на Минобороны России. Фото: Baza

Датчанин судится с Минобороны из-за подписанного контракта: мужчина уехал из Дании в Россию, а когда у него закончился срок пребывания в РФ, подписал контракт и отправился на войну в Украине. Теперь он очень хочет домой. Об этом пишет российское издание Baza.

Отмечается, что 33-летний Мадс (имя изменено по просьбе героя) приехал в Россию летом 2023-го. Как датчанин рассказывал знакомым, он уехал из Европы, чтобы спастись от их «ценностей». К октябрю у Мадса заканчивался срок пребывания в России. Он обратился в полицию, чтобы продлить его, но правоохранители сильно тянули с ответом, а дедлайн неумолимо приближался.

«Тогда кто-то посоветовал Мадсу подписать контракт с Минобороны: мол, так ты точно останешься в России. Парень был не против — как он говорит, он и сам хотел стать военным, — но на войну не собирался», — пишет Baza.

По словам датчанина, он пришел в центр «Патриот», где подписал контракт на незнакомом русском языке и неожиданно для себя отправился в зону военных действий.

По данным «Базы», Мадс состоит в подразделении, которое занимается беспилотниками и дронами. Служит в «ЛНР».

Как рассказывает адвокат датчанина Роман Петров, служить Мадсу не очень нравится — особенно из-за соседей из Южной Азии, с которыми его поселили в блиндаж. Они часто плюют на пол, а Мадс — парень чистоплотный. По словам датчанина, несколько раз его принуждали пить водку, что ему тоже не понравилось.

В январе 2024 года парню позвонили из полиции и сообщили, что ему разрешили продлить срок пребывания в России. Но было уже поздно: датчанин сидел в блиндаже с плюющимися азиатами.

По словам европейца, несколько раз его допрашивали, интересуясь, зачем он пошёл на войну. Мадс пытался объяснить, что не собирался в зону боевых действий, но датчанина никто не понял.

Весной этого года Мадс подал иск к Минобороны: он попросил признать контракт недействительным, потому что текст был на русском языке, которого Мадс не знает. Соответственно, датчанин не понимал, на что он подписывается. В гарнизонном военном суде парень проиграл, в апелляции ему также отказано.

По словам адвоката, Мадс — единственный датчанин в ВС РФ. Теперь он очень надеется, что его историю заметят в посольстве Дании, помогут выиграть суд с Минобороны и вернут домой.

Ранее сообщалось, что российские силовики задержали 25 «пособников ВСУ» на оккупированных территориях Украины.