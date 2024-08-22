Бои в Курской области: в ВСУ показали видео уничтожения авиацией двух мостовых переправ войск РФ

Уничтожения мостовой переправы ВС РФ в Курской области. Фото: кадр из видео

В 20-х числах августа украинская авиация управляемыми авиабомбами нанесла удары и уничтожила две мостовые переправы в Курской области. Об этом стало известно из сообщения командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука.

По его словам, летчики тактической авиации Воздушных сил вместе с побратимами из других родов и видов войск Сил обороны успешно уничтожают логистические сообщения в Курской области.

Напомним, что украинская авиация высокоточными бомбами ударила по месту сосредоточения армии РФ в Курской области.