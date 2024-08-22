Бої в Курській області: у ЗСУ показали відео знищення авіацією двох мостових переправ військ РФ

Знищення мостової переправи ЗС РФ у Курській області. Фото: кадр із відео

У 20-х числах серпня українська авіація керованими авіабомбами завдала ударів та знищила дві мостові переправи в Курській області. Про це стало відомо із повідомлення командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука.

За його словами, льотчики тактичної авіації Повітряних сил разом із побратимами з інших родів та видів військ Сил оборони успішно знищують логістичні сполучення в Курській області.

Нагадаємо, що українська авіація високоточними бомбами вдарила по місцю зосередження армії РФ у Курській області.