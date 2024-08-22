Двое мужчин погибли сегодня в Сумской области из-за российского обстрела

Российские агрессоры сбросили две управляемые авиабомбы на Эсманскую громаду Шосткинского района Сумской области. Погибли двое мужчин, ранена женщина. Об этом сообщила прокуратура Сумской области в четверг, 22 августа.
«Около 13:00, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты сбросили на гражданскую инфраструктуру Эсманской громады Шосткинского района две управляемые авиабомбы. В результате атаки оккупантов погибли двое гражданских мужчин, которым 74 и 67 лет, жена одного из погибших получила ранение и была госпитализирована», — говорится в сообщении.
Проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч.2 ст.438 УК Украины).
Ранее сообщалось, что российская армия в четверг утром, 22 августа, ударили по объекту критической инфраструктуры в Херсоне. В результате этого города частично остался без света.
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