Двое мужчин погибли сегодня в Сумской области из-за российского обстрела

В результате российского удара по Сумской области сегодня погибли два человека. Фото: Прокуратура Сумской области

Российские агрессоры сбросили две управляемые авиабомбы на Эсманскую громаду Шосткинского района Сумской области. Погибли двое мужчин, ранена женщина. Об этом сообщила прокуратура Сумской области в четверг, 22 августа.

«Около 13:00, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты сбросили на гражданскую инфраструктуру Эсманской громады Шосткинского района две управляемые авиабомбы. В результате атаки оккупантов погибли двое гражданских мужчин, которым 74 и 67 лет, жена одного из погибших получила ранение и была госпитализирована», — говорится в сообщении.

Проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч.2 ст.438 УК Украины).

Ранее сообщалось, что российская армия в четверг утром, 22 августа, ударили по объекту критической инфраструктуры в Херсоне. В результате этого города частично остался без света.