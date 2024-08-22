Херсон частично остался без света из-за удара россиян по объекту инфраструктуры

Российская армия в четверг утром, 22 августа, ударили по объекту критической инфраструктуры в Херсоне. В результате этого города частично остался без света. Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.



«Энергетики проводят аварийно-ремонтные работы, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение», — отметил он.



По словам начальника Херсонской ГВА Романа Мрочко, из-за обесточивания других важных объектов снизилось давление подачи воды, троллейбусные маршруты №8,9,11,12 сокращены до площади Нерушимости.



Ранее мы писали, что за 21 августа российские оккупанты убили четырех жителей Донетчины – в городах Северск, Украинск, Константиновка и поселке Петровка.