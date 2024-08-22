Двоє чоловіків загинули сьогодні на Сумщині через російський обстріл

Внаслідок російського удару по Сумській області сьогодні загинули двоє людей. Фото: Прокуратура Сумської області

Російські агресори скинули дві авіабомби на Есманську громаду Шосткинського району Сумської області. Загинули двоє чоловіків, поранено жінку. Про це повідомила прокуратура Сумської області у четвер, 22 серпня.

«Близько 13:00, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти скинули на цивільну інфраструктуру Есманської громади Шосткинського району дві керовані авіабомби. Внаслідок атаки окупантів загинули двоє цивільних чоловіків, яким 74 та 67 років, дружина одного із загиблих дістала поранень та була госпіталізована», — йдеться у повідомленні.

Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, пов'язаного з умисним убивством (ч.2 ст.438 КК України).

Раніше повідомлялося, що російська армія у четвер вранці, 22 серпня, вдарила по об'єкту критичної інфраструктури в Херсоні. Внаслідок цього міста частково залишився без світла.