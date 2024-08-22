В Ровенскую область прибудет эвакуационный поезд из Донетчины: ожидается большое количество людей

Жители Донетчины эвакуируются в Ровенскую область. Фото: ГСЧС

На этой неделе в Ровенскую область прибудет очередной спецпоезд из Донецкой области. Эвакуированных будут принимать громады Ровенского района. Об этом сообщили в пресс-службе Ровенской областной военной администрации.



По словам заместитель председателя Ровенской ОГА Людмилы Шатковской, ожидается большое количество эвакуированных.



«Стоит учесть, чтобы места расселения соответствовали потребностям людей - семьи с детьми следует размещать рядом с образовательными учреждениями, а людей с инвалидностью вблизи больниц. Также нужно предусмотреть и физическую безбарьерность помещений. Дальнейшая эвакуация зависит от распространенности боевых действий», — заявила она.



Ранее мы писали, что 9 августа координационный штаб по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения из-за ситуации с безопасностью принял решение о принудительной эвакуации детей из трех населенных пунктов Донецкой области.



На заседании Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук 21 августа согласовали принудительную эвакуацию семей с детьми из населенных пунктов Покровского района.