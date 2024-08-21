С 14 населенных пунктов Покровского района принудительно эвакуируют детей

Координационный штаб принял решение провести принудительную эвакуацию семей с детьми из населенных пунктов Покровского района Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции.



«Такое решение единогласно согласовали на заседании Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения под председательством Вице-премьер-министра Ирины Верещук», — говорится в сообщении.



Эвакуация пройдет в Покровском районе: города – Покровск, Родинское; села - Гнатовка, Даченское, Желтое, Зеленое, Лисовка, Новопавловка, Новоукраинка, Пушкино, Рог, Сухой Яр, Роза, Чунишино.



В безопасных регионах эвакуированные дети вместе с сопровождающими лицами будут обеспечены бесплатным приютом, гуманитарной помощью, психологической поддержкой и тому подобное.



Эвакуация осуществляется бесплатно. Для предварительной записи необходимо позвонить на горячую линию по вопросам проведения эвакуации Донецкой ОВА по номеру: 0 800 408 911.



Ранее мы писали, что 9 августа координационный штаб по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения из-за ситуации с безопасностью принял решение о принудительной эвакуации детей из трех населенных пунктов Донецкой области.