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На Рівненщину прибуде евакуаційний поїзд з Донеччини: очікується велика кількість людей

22 серпня 2024, 15:39

На Рівненщину прибуде евакуаційний поїзд з Донеччини: очікується велика кількість людей

Жителі Донеччини евакуюються на Рівненщину. Фото: ДСНС Жителі Донеччини евакуюються на Рівненщину. Фото: ДСНС

Цього тижня на Рівненщину прибуде черговий спецпоїзд з Донецької області. Евакуйованих прийматимуть громади Рівненського району. Про це повідомили у пресслужбі Рівненської обласної військової адміністрації.

За словами заступниці голови Рівненської ОДА Людмили Шатковської, очікується велика кількість евакуйованих.

«Варто врахувати, щоб місця розселення відповідали потребам людей — сім'ї з дітьми слід розміщувати поряд з освітніми установами, а людей з інвалідністю — поблизу лікарень. Також необхідно передбачити і фізичну безбар'єрність приміщень. Подальша евакуація залежить від поширеності бойових дій», — заявила вона.

Раніше ми писали, що 9 серпня координаційний штаб з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану через ситуацію з безпекою ухвалив рішення щодо примусової евакуації дітей з трьох населених пунктів Донецької області.

На засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану під головуванням віцепрем'єр-міністра Ірини Верещук 21 серпня погодили примусову евакуацію сімей з дітьми із населених пунктів Покровського району.

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