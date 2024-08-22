«Подвал смерти»: россияне своих же военных держат «под замком» в психбольнице оккупированного Донецка

Подвал донецкой психбольницы, где россияне держат «под замком» своих же военных. Фото: кадр из видео

Военнослужащие 57-го полка ВС РФ показали подвал психбольницы, в котором их удерживают «под замком» без воды, еды и туалета. Об этом стало известно из видеообращения самих оккупантов из 57-го полка, опубликованного в Телеграм-канале ASTRA.

По словам автора видео, помещение находится рядом с 14-й городской больницей оккупированного Донецка.

«Здесь содержатся бойцы 57-го полка в антисанитарных условиях. Здесь нет ни воды, ни туалета – ничего вообще. Когда-то здесь прятали больных, это больница психиатрическая, сейчас их нет – вместо них бойцы 57-го полка. Все взаперти, под охраной. Здесь раненые, контуженные, все под видом ВВК здесь держатся. И выхода отсюда нет. Все закрыто здесь. Этот подвал называется «подвалом смерти». Выход отсюда, цена жизни — 1,5 миллиона рублей. И не факт, что останешься в живых», – заявил захватчик за кадром.

Напомним, что в одной из бригад «ДНР» погибает и пропадает без вести большинство мобилизованных россиян.