«Підвал смерті»: росіяни своїх же військових тримають «під замком» у психлікарні окупованого Донецька

Підвал донецької психлікарні, де росіяни тримають «під замком» своїх же військових. Фото: кадр із відео

Військовослужбовці 57-го полку ЗС РФ показали підвал психіатричної лікарні, в якому їх утримують «під замком» без води, їжі та туалету. Про це стало відомо з відеозвернення самих окупантів із 57 полку, опублікованого в Телеграм-каналі ASTRA.

За словами автора відео, приміщення знаходиться поряд із 14-ю міською лікарнею окупованого Донецька.

«Тут утримуються бійці 57-го полку в антисанітарних умовах. Тут немає ні води, ні туалету – нічого взагалі. Колись тут ховали хворих, це психіатрична лікарня, зараз їх немає – замість них бійці 57-го полку. Все під замком, під охороною. Тут поранені, контужені, всі під виглядом ВЛК тут утримуються. І виходу звідси нема. Все зачинено тут. Цей підвал називається «підвалом смерті». Вихід звідси, ціна життя – 1,5 мільйона рублів. І не факт, що залишишся живим», – заявив загарбник за кадром.

Нагадаємо, що в одній із бригад «ДНР» гине та пропадає безвісти більшість мобілізованих росіян.