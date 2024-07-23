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«Бермудский треугольник»: в одной из бригад «ДНР» погибает и пропадает без вести большинство мобилизованных россиян

23 июля 2024, 22:59

«Бермудский треугольник»: в одной из бригад «ДНР» погибает и пропадает без вести большинство мобилизованных россиян

Зимой 2023-го группа мобилизованных оккупантов из Иркутской области записала серию видеообращений, в которых рассказала, как их бросают «на убой», то есть отправляют в лобовые атаки без подготовки и артиллерийской поддержки. Об этом пишет кооператив независимых журналистов «Берег» со ссылкой на родственников погибших или пропавших без вести мобилизованных россиян.

Позже почти все из них погибли. Солдаты принадлежали к 1-й Славянской мотострелковой бригаде, у которой появилась репутация подразделения с особенно высокой смертностью. Именно так о 1-й Славянской отзываются родственники военных РФ. Они рассказывают о том, как сложно бывает получить от командования достоверную информацию о погибших, многие из которых годами числятся как пропавшие без вести или самовольно покинувшие часть.

Сформированная в 2014 году донецкими сепаратистами мотострелковая бригада восемь лет воевала в Донбассе в качестве соединения «ДНР». В феврале 2022-го бригаду пополнили мобилизованные из числа жителей оккупированной части Донецкой области. Бригада понесла большие потери в боях при окружении Мариуполя, а затем при попытках штурмовать Авдеевку и позиции ВСУ в окрестностях Донецкого аэропорта – в поселке Опытное и селе Водяное.

В конце 2022 года бригада вошла в состав ВС РФ. После этого в обескровленную бригаду начали зачислять мобилизованных и «добровольцев» из России – первый набор был как раз из Иркутской области. Командный состав бригады при этом практически не изменился: его костяк якобы составляют «офицеры» из числа сепаратистов.

В 2023 и 2024 годах бригада продолжала действовать в районе Авдеевки. Так, тело 30-летнего оккупанта Игоря Анистратенко пролежало под украинским селом Водяное чуть больше года. Все это время семья продолжала искать его среди раненых и пленных. Именно из этого села ВС РФ тогда пытались наступать на Авдеевку, раз за разом посылая людей на штурм и неся огромные потери. И новобранец Анистратенко погиб на первом же боевом задании – на третий день службы в 1-й Славянской мотострелковой бригаде.

Подразделение продолжило воевать под Авдеевкой еще год после гибели Игоря Анистратенко. И 10 марта 2024-го на том же направлении пропал контрактник из Башкирии Марсель Кашапов. Как и Анистратенко, он погиб во время первого же штурма. Авдеевку оккупировали 17 февраля 2024 года, но захватчики из 1-й Славянской бригады продолжили пропадать на фронте.

Мобилизованный оккупант Максим Быков из села Семеновка Саратовской области один из немногих, кто успел подробно рассказать своим близким, как устроена служба в 1-й Славянской бригаде. Контракт он подписал 13 мая 2023 года, а перестал выходить на связь 6 июня 2024-го.

Быкова и других новобранцев передали в подчинение «офицерам» из «ДНР». На первом же построении командир якобы встретил мобилизованных россиян словами «приехало русское мясо» и заставил их рассчитаться на 200 или 300 – то есть на тех, кого убьет, и тех, кого ранит. Донецкие «офицеры» якобы называли мобилизованных россиян «москалями» и орали рекрутам в лицо, что их семьи порадуются миллионам компенсации за гибель.

«Донецкое командование» не считалось с потерями среди мобилизованных россиян, используя их в штурмах без поддержки артиллерии. Тех, кто отказывался идти, избивали или угрожали «обнулением». По словам родственников мобилизованных, россиян не убивали прямо в части, а вывозили в поле в трусах и майке, давали ножик или саперную лопатку, после чего в часть они не возвращались.

В общей сложности «Берег» связался с несколькими десятками таких семей. 1-ю Славянскую бригаду они называют «Бермудским треугольником», в том числе потому, что мало известно и о самом подразделении: попадающие туда военные пропадают или погибают слишком быстро.

Напомним, что в мае и июне 2024 года Россия потеряла рекордное количество военных в Украине.

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