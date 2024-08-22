Создание военного мемориального кладбища в Украине: Шмыгаль рассказал детали

В Украине продолжают разработку норм для захоронения защитников страны, в том числе, на новом мемориальном кладбище. Как заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, для государства и нации важно в целом переосмыслить культуру мест захоронения украинских военнослужащих.



«Создание Национального военного мемориального кладбища. Правительство сформировало для этого нормативно-правовую базу. Определена локация. Парламентом проголосована вся необходимая законодательная база», — сказал Шмыгаль на Международном ветеранском форуме «Украина. Ветераны. Единство» в Киеве.



По словам премьера, для быстрого решения проблемных вопросов при правительстве создан специальный Координационный совет с участием должностных лиц, родных погибших Героев, общественного сектора, научных работников, независимых экспертов.



«Для государства и нации важно в целом переосмыслить и унормировать культуру мест захоронения наших Героев», — подчеркнул он.



В апреле 2023 года Киевсовет выделил земельный участок для размещения мемориального военного кладбища. Площадь кладбища составит около 100 гектаров. Его планируют расположить на двух участках в Гатненской громаде Фастовского района Киевской области.