Створення військового меморіального цвинтаря в Україні: Шмигаль розповів деталі

В Україні продовжують розробку норм для поховання захисників країни, у тому числі на новому меморіальному цвинтарі. Як заявив прем'єр-міністр країни Денис Шмигаль, для держави та нації важливо загалом переосмислити культуру місць поховання українських військовослужбовців.



«Створення Національного військового меморіального цвинтаря. Уряд сформував при цьому нормативно-правову базу. Визначено локацію. Парламентом проголосовано всю необхідну законодавчу базу», — сказав Шмигаль на Міжнародному ветеранському форумі «Україна. Ветерани. Єдність» у Києві.



За словами прем'єра, для швидкого розв'язання проблемних питань в уряді створено спеціальну Координаційну раду за участю посадових осіб, рідних загиблих Героїв, громадського сектору, науковців, незалежних експертів.



«Для держави та нації важливо загалом переосмислити та унормувати культуру місць поховання наших Героїв», — наголосив він.



У квітні 2023 року Київрада виділила земельну ділянку для розміщення меморіального військового цвинтаря. Площа цвинтаря становитиме близько 100 гектарів. Його планують розташувати на двох ділянках у Гатненській громаді Фастівського району Київської області.