Украина раздумывает, как выдавать жителям оккупации «промежуточные» паспорта

Государственная миграционная служба должна разработать специальную процедуру получения паспортов для людей из оккупированных территорий, которые ранее не имели украинских документов, заявила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.



«Современное законодательство, то что было при мирном времени, предусматривает, что если человек не имел паспорта, но получил паспорт оккупанта, то справку, которую он предоставляет наше государство, не признает. Идентифицировать такого человека тяжело. Паспортистка, которая поставит штамп и выдаст паспорт, должна брать на себя ответственность. И я их понимаю по-человечески», — сказала Верещук журналистам в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».



В то же время, она посетовала на то, что уже долгое время органы власти не могут найти решение, которое позволит быстро и безболезненно выдать человеку так называемый промежуточный документ, а позже уже выдать постоянный паспорт.



«Сейчас ГМС пообещало разработать специальную процедуру для таких людей, особенно молодых, которые хотят выехать и убежать из оккупации, как получить такой переходной документ, а потом получить паспорт», — добавила Верещук.



Вице-премьер отметила, что сложность состоит в том, что таких людей, которые до начала оккупации не получали в Украине документов, нет ни в списках ГМС, ни в списках избирателей, и нет других способов их идентифицировать, а в свидетельствах о рождении нет фотографий.