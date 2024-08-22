Україна роздумує, як видавати мешканцям окупації «проміжні» паспорти

Державна міграційна служба має розробити спеціальну процедуру отримання паспортів для людей із окупованих територій, які раніше не мали українських документів, заявила віцепрем'єр-міністерка — міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.



«Сучасне законодавство, те, що було за мирного часу, передбачає, що якщо людина не мала паспорта, але отримала паспорт окупанта, то довідки, яку вона надає наша держава, не визнає. Ідентифікувати таку людину важко. Паспортистка, яка поставить штамп та видасть паспорт, має брати на себе відповідальність. І я їх розумію по-людськи», — сказала Верещук журналістам у Києві, передає «Інтерфакс-Україна».



Водночас вона нарікала на те, що вже довгий час органи влади не можуть знайти рішення, яке дозволить швидко та безболісно видати людині так званий проміжний документ, а пізніше вже видати постійний паспорт.



«Нині ГМС пообіцяло розробити спеціальну процедуру для таких людей, особливо молодих, які хочуть виїхати та втекти з окупації, як отримати такий перехідний документ, а потім отримати паспорт», — додала Верещук.



Віцепрем'єрка зазначила, що складність полягає в тому, що таких людей, які до початку окупації не отримували в Україні документів, немає ні у списках ГМС, ні у списках виборців, і немає інших способів їх ідентифікувати, а у свідоцтвах про народження немає фотографій.