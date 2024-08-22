Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Україна роздумує, як видавати мешканцям окупації «проміжні» паспорти

22 серпня 2024, 19:45

Україна роздумує, як видавати мешканцям окупації «проміжні» паспорти

Державна міграційна служба має розробити спеціальну процедуру отримання паспортів для людей із окупованих територій, які раніше не мали українських документів, заявила віцепрем'єр-міністерка — міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

«Сучасне законодавство, те, що було за мирного часу, передбачає, що якщо людина не мала паспорта, але отримала паспорт окупанта, то довідки, яку вона надає наша держава, не визнає. Ідентифікувати таку людину важко. Паспортистка, яка поставить штамп та видасть паспорт, має брати на себе відповідальність. І я їх розумію по-людськи», — сказала Верещук журналістам у Києві, передає «Інтерфакс-Україна».

Водночас вона нарікала на те, що вже довгий час органи влади не можуть знайти рішення, яке дозволить швидко та безболісно видати людині так званий проміжний документ, а пізніше вже видати постійний паспорт.

«Нині ГМС пообіцяло розробити спеціальну процедуру для таких людей, особливо молодих, які хочуть виїхати та втекти з окупації, як отримати такий перехідний документ, а потім отримати паспорт», — додала Верещук.

Віцепрем'єрка зазначила, що складність полягає в тому, що таких людей, які до початку окупації не отримували в Україні документів, немає ні у списках ГМС, ні у списках виборців, і немає інших способів їх ідентифікувати, а у свідоцтвах про народження немає фотографій.

ТЕГИ

Інше
окупація паспорт громадянина України

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:58
«Підвал смерті»: росіяни своїх же військових тримають «під замком» у психлікарні окупованого Донецька
16:45
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
12:22
«Це погані новини для фронту»: РФ використовує побудовану залізницю до Маріуполя для перевезення палива
23:26
Головне за день: Армія РФ перекидає війська до Курської області. ЗСУ борються за Нью-Йорк
17:55
«Новини Донбасу» — у мобільному браузері Ceno: Тепер нас можна читати в окупації без VPN
14:32
Селидове під російським обстрілом: горить місцевий ринок
09:45
За добу російська армія 66 разів атакувала на Покровському напрямку — Генштаб ЗСУ
23:40
Головне за день: ЗСУ готують «котел» у Курській області. Рада заборонила УПЦ МП
23:20
Росіяни розмістили військову базу на території унікального заповідника «Кам'яні могили» під Маріуполем
22:54
У Росії суд виніс «вирок» кримчанину, обвинуваченому у «підготовці підриву Аксьонова на замовлення СБУ»
13:53
У Росії заявили про взяття під контроль міста Нью-Йорк у Донецькій області: Генштаб ЗСУ цю інформацію не підтверджує
07:15
Російські війська захопили ще три села на Донеччині — DeepState
23:25
Головне за день: У Ростовській області другу добу палає нафтобаза. РФ про «зірване перемир'я»
22:10
Бойовик «ДНР» Ходаковський знову завив про цензуру
17:29
«ДНР» заявила про загибель вагітної жінки та поранення 10 людей на зупинці
08:09
Війська РФ просунулися у Нелипівці та Нью-Йорку Донецької області
23:00
Головне за день: Розбито ще один міст у РФ. Росармія продовжує атакувати Донеччину
23:28
Головне за день: Київ та Москва збиралися домовитися? Ситуація на Донеччині
23:49
Головне за день: Зруйновано міст-артерію в Росії. Удар по ТЦ у Донецьку
23:09
До Курської області відправляють «волонтерів» з окупації — дайджест ►
усі новини
20:30
ЗСУ контратакували на Харківщині — війська РФ відійшли на 2 км
20:01
У Краснодарському краї РФ затонув залізничний пором з паливом
19:45
Україна роздумує, як видавати мешканцям окупації «проміжні» паспорти
18:10
АМК побачив порушення на ринку ритуальних послуг Краматорська через дії адміністрації
17:20
Створення військового меморіального цвинтаря в Україні: Шмигаль розповів деталі
16:58
«Підвал смерті»: росіяни своїх же військових тримають «під замком» у психлікарні окупованого Донецька
16:45
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
16:24
Російські війська сьогодні обстріляли Костянтинівку, виникла пожежа
15:59
З початку повномасштабної війни РФ пошкодила понад 500 релігійних споруд — Зеленський
15:43
Двоє чоловіків загинули сьогодні на Сумщині через російський обстріл
15:39
На Рівненщину прибуде евакуаційний поїзд з Донеччини: очікується велика кількість людей
15:36
Бої в Курській області: у ЗСУ показали відео знищення авіацією двох мостових переправ військ РФ
15:25
Жителі Донеччини зможуть отримати тимчасове житло на Закарпатті: всі деталі
15:06
ЗСУ розпочали новий наступ у Харківській області: з'явилися перші кадри
14:53
Не знав мови: У Росії визнали недійсним контракт громадянина Данії із Збройними силами
14:43
Прикордонники на Луганщині ліквідували окупантів та знищили їхню військову техніку
14:17
На Донеччині через російські обстріли залишаються без світла понад 150 населених пунктів
13:57
Ще один резервуар вибухнув на нафтобазі у Пролетарську Ростовської області
13:34
У Мирнограді закриваються магазини та перебої з водою: скільки жителів залишаються у місті
13:01
Аеродром «Маринівка» у Волгоградській області РФ атакували СБУ та ССО: уражені склади з авіабомбами та БК, вони детонують
усі новини
ВІДЕО
Підвал донецької психлікарні, де росіяни тримають «під замком» своїх же військових. Фото: кадр із відео «Підвал смерті»: росіяни своїх же військових тримають «під замком» у психлікарні окупованого Донецька
22 серпня, 16:58
Окупанти атакували українські церкви. Фото: Володимир Зеленський З початку повномасштабної війни РФ пошкодила понад 500 релігійних споруд — Зеленський
22 серпня, 15:59
Знищення мостової переправи ЗС РФ у Курській області. Фото: кадр із відео Бої в Курській області: у ЗСУ показали відео знищення авіацією двох мостових переправ військ РФ
22 серпня, 15:36
Новий наступ ЗСУ у Харківській області. Фото: кадр із відео ЗСУ розпочали новий наступ у Харківській області: з'явилися перші кадри
22 серпня, 15:06
Прикордонники ліквідують окупантів на Луганщині. Фото: ДПСУ Прикордонники на Луганщині ліквідували окупантів та знищили їхню військову техніку
22 серпня, 14:43
Черговий резервуар вибухнув на нафтобазі в Ростовській області внаслідок пожежі після атаки українських дронів. Фото: Це Ростов/Telegram Ще один резервуар вибухнув на нафтобазі у Пролетарську Ростовської області
22 серпня, 13:57
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір