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Жителям разрушенной Авдеевки уже раздают паспорта РФ

24 февраля 2024, 18:12

Жителям разрушенной Авдеевки уже раздают паспорта РФ

Российские чиновники уже начали раздавать жителям Авдеевки Донецкой области паспорта РФ. Глава оккупационной администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко опубликовал в соцсетях фото с людьми, у которых в руках российские паспорта.

Заявлено, что это жители разрушенной Авдеевки. Они получили паспорта в оккупированной Ясиноватой.

Напомним, 17 февраля украинские военные вышли из Авдеевки, сообщил главком ВСУ Александр Сырский. По словам представителей командования, военные вышли на заранее подготовленные позиции. Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский отметил, что окружение вражеских войск не допущено, личный состав выведен, украинские военные заняли оборону на определенных рубежах.

В городе оставалось около тысячи мирных жителей, которые отказались эвакуироваться. 

 

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