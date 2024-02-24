Жителям разрушенной Авдеевки уже раздают паспорта РФ

Российские чиновники уже начали раздавать жителям Авдеевки Донецкой области паспорта РФ. Глава оккупационной администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко опубликовал в соцсетях фото с людьми, у которых в руках российские паспорта.

Заявлено, что это жители разрушенной Авдеевки. Они получили паспорта в оккупированной Ясиноватой.



Напомним, 17 февраля украинские военные вышли из Авдеевки, сообщил главком ВСУ Александр Сырский. По словам представителей командования, военные вышли на заранее подготовленные позиции. Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский отметил, что окружение вражеских войск не допущено, личный состав выведен, украинские военные заняли оборону на определенных рубежах.



В городе оставалось около тысячи мирных жителей, которые отказались эвакуироваться.