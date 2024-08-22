Обстрелы Донецка и Горловки: в «ДНР» заявили о 15 пострадавших

В группировке «ДНР» заявили, что минимум 15 человек пострадали на оккупированной территории Донецкой области за четверг 22 августа.



В Петровском районе Донецка в многоквартирном жилом доме по улице Щипачева пострадали две семьи: тяжело ранен 11-летний мальчик и его мать (средней степени тяжести, также ранения получили 16-летний парень и его мать. В частном жилом доме по улице Ольховской тяжело ранен мужчина.



Во время тушения пожара в другом доме — в микрорайоне Жилплощадке — пострадали пятеро спасателей.



В Центрально-Городском районе Горловки пострадали 9-летняя и 14-летняя девочки, а также 64-летняя женщина, ранены двое мужчин — их состояние оценивается как средней степени тяжести.



Местные паблики сообщают, что Горловка вечером еще раз подверглась обстрелу. Последствия уточняются.



Повреждены 13 жилых домостроений в Петровском районе Донецка, Калининском и Никитовском районах Горловки. Также повреждены пять автомобилей.