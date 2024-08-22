Росийские войска сегодня обстреляли Константиновку, возник пожар

Из-за российского обстрела сегодня, 22 августа, в центре Константиновки возник пожар. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».

По информации от местных жителей, прилет был в районе бывшего ТЦ «Меркурий» в центре города.

Сообщается, что было слышно несколько взрывов.

По предварительной информации, есть раненые.

Напомним, днем 20 августа российские войска обстреляла город Константиновка Донецкой области. В результате обстрела один человек погиб, еще один – ранен. Были повреждены дома и автомобили.