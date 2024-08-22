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Обстріли Донецька та Горлівки: у «ДНР» заявили про 15 постраждалих

22 серпня 2024, 23:03

Обстріли Донецька та Горлівки: у «ДНР» заявили про 15 постраждалих

В угрупуванні «ДНР» заявили, що мінімум 15 людей постраждали на окупованій території Донецької області за четвер 22 серпня.

У Петровському районі Донецька у багатоквартирному житловому будинку на вулиці Щипачова постраждали дві родини: тяжко поранено 11-річного хлопчика та його матір (середнього ступеня тяжкості), також поранень дістали 16-річний хлопець та його мати. У приватному житловому будинку на вулиці Вільховській тяжко поранено чоловіка.

Під час гасіння пожежі в іншому будинку — у мікрорайоні Житловий майданчик — постраждали п'ятеро рятувальників.

 У Центрально-Міському районі Горлівки постраждали 9-річна та 14-річна дівчинки, а також 64-річна  жінка, поранені двоє чоловіків — їх стан оцінюється як середнього ступеня важкості.

Місцеві пабліки повідомляють, що Горлівка ввечері ще раз зазнала обстрілу. Наслідки уточнюються.

Пошкоджено 13 житлових домобудівель у Петровському районі Донецька, Калінінському та Микитівському районах Горлівки. Також пошкоджено п'ять автомобілів.

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