Обстріли Донецька та Горлівки: у «ДНР» заявили про 15 постраждалих

В угрупуванні «ДНР» заявили, що мінімум 15 людей постраждали на окупованій території Донецької області за четвер 22 серпня.



У Петровському районі Донецька у багатоквартирному житловому будинку на вулиці Щипачова постраждали дві родини: тяжко поранено 11-річного хлопчика та його матір (середнього ступеня тяжкості), також поранень дістали 16-річний хлопець та його мати. У приватному житловому будинку на вулиці Вільховській тяжко поранено чоловіка.



Під час гасіння пожежі в іншому будинку — у мікрорайоні Житловий майданчик — постраждали п'ятеро рятувальників.



У Центрально-Міському районі Горлівки постраждали 9-річна та 14-річна дівчинки, а також 64-річна жінка, поранені двоє чоловіків — їх стан оцінюється як середнього ступеня важкості.



Місцеві пабліки повідомляють, що Горлівка ввечері ще раз зазнала обстрілу. Наслідки уточнюються.



Пошкоджено 13 житлових домобудівель у Петровському районі Донецька, Калінінському та Микитівському районах Горлівки. Також пошкоджено п'ять автомобілів.