Россияне за сутки обстреляли несколько городов Донетчины: четыре человека погибли, еще три – ранены

За 21 августа российские оккупанты убили четырех жителей Донетчины – в городах Северск, Украинск, Константиновка и поселке Петровка. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Еще три человека в области за сутки получили ранения: один – в городе Часов Яр, один – в городе Селидово и один – в городе Новогродовка.

Напомним, что по Константиновке армия РФ ударила из артиллерии. В результате обстрела в городе много повреждений.