Латвия отправит в Украину крупнейшую партию беспилотников

В Латвии анонсировали передачу нашей стране партию дронов от местных производителей. Об этом сообщил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.



«Самая большая посылка от латвийских производителей — 1400 беспилотников — готова к отправке в Украину. Таким образом, Министерство обороны завершило закупку более 2700 беспилотников латвийской промышленности для Украины», — отметил он.



По словам главы оборонного ведомства, всего в рамках Международной коалиции беспилотников Латвия предоставила Украине 3000 боевых беспилотников различных типов и характеристикРанее мы писали, что администрация президента США Джо Байдена направит Украине новый пакет военной помощи на 125 млн долларов. Официальное объявление может быть уже сегодня, 23 августа, накануне Дня независимости Украины.