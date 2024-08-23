Латвія відправить до України найбільшу партію безпілотників

У Латвії анонсували передачу нашій країні партію дронів від місцевих виробників. Про це повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.



«Найбільша посилка від латвійських виробників — 1400 безпілотників — готова до відправки до України. Таким чином, Міністерство оборони завершило закупівлю понад 2700 безпілотників латвійської промисловості для України», — зазначив він.



За словами голови оборонного відомства, всього в рамках Міжнародної коаліції безпілотників Латвія надала Україні 3000 бойових безпілотників різних типів і характеристик. Раніше ми писали, що адміністрація президента США Джо Байдена направить Україні новий пакет військової допомоги на 125 млн доларів. Офіційне оголошення може бути вже сьогодні, 23 серпня, напередодні Дня Незалежності України.