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США направят Украине новый пакет военной помощи на 125 млн долларов

23 августа 2024, 07:37

США направят Украине новый пакет военной помощи на 125 млн долларов

Администрация президента США Джо Байдена направит Украине новый пакет военной помощи на 125 млн долларов. Официальное объявление может быть уже сегодня, 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Об этом сообщает Associated Press.

По словам официальных лиц США, последний пакет помощи включает в себя:

  • ракеты противовоздушной обороны;
  • боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
  • боеприпасы для Javelin и ряд других противотанковых ракет;
  • системы и оборудование для борьбы с беспилотниками;
  • средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ);
  • артиллерийские боеприпасы калибра 155-мм и 105-мм;
  • транспортные средства и другое оборудование.

Отмечается, что оружие предоставляется в рамках президентских полномочий по сокращению вооружению, а это означает, что оно берется из запасов Пентагона и может быть доставлено быстрее.

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