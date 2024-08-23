ВМС Украины подтвердили поражение парома в порту «Кавказ» РФ

В Краснодарском крае беспилотники 23 июля атаковали паромное судно в порту Кавказ. Фото: Astra

Военно-морские силы Украины в пятницу, 23 августа, подтвердили поражение российского парома «Конро Трейдер» в июле текущего года, который находился в порту «Кавказ» Краснодарского края РФ. Об этом сказал представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в эфире «Радио Свобода».



«Именно так, мы можем подтвердить информацию, что цель была уничтожена Военно-морскими силами. Этот паром — является одним из важных цепей российской военной логистики для обеспечения оккупационных сил горюче-смазочными материалами», — отметил он.



По словам представителя ВМС, с помощью парома происходила перевозка оружия для российской армии.



«Это вполне легитимная цель, поэтому уничтожение парома должно уменьшить потенциал возможностей нашего врага на тех локациях, где они ведут активные боевые действия», — добавил Плетенчук.



При этом, он не рассказал, каким оружием украинские военные ударили по «Конро Трейдеру».



Ранее мы писали, что 23 июля группировки сил и средств Военно-морских сил ВСУ вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны Украины в порту «Кавказ» в Краснодарском крае РФ нанесли существенные повреждения российскому парому «Славянин».