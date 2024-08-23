ВМС України підтвердили ураження порома в порту «Кавказ» РФ

У Краснодарському краї безпілотники 23 липня атакували поромне судно в порту Кавказ. Фото: Astra

Військово-морські сили України в п’ятницю, 23 серпня, підтвердили ураження російського порома «Конро Трейдер» в липні поточного року, який знаходився у порту «Кавказ» Краснодарського краю РФ. Про це сказав речник ВМС України Дмитро Плетенчук в ефірі «Радіо Свобода».



«Саме так, ми можемо підтвердити інформацію, що ціль було знищено Військово-морськими силами. Цей паром — є одним з важливих ланцюгів російської військової логістики для забезпечення окупаційних сил паливно-мастильними матеріалами», — зазначив він.



За словами речника ВМС, за допомогою порома відбувалося перевезення зброї для російської армії.



«Це цілком легітимна ціль, тому знищення порома має зменшити потенціал можливостей нашого ворога на тих локаціях, де вони ведуть активні бойові дії», — додав Плетенчук.



При цьому, він не розповів, якою зброєю українські військові вдарили по «Конро Трейдеру».



Раніше ми писали, що 23 липня угруповання сил та засобів Військово-морських сил ЗСУ разом із підрозділами інших складових Сил оборони України в порту «Кавказ» у Краснодарському краї РФ завдали суттєвих пошкоджень російському порому «Слов'янин».