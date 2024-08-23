Запорізька АЕС опинилася на межі блекауту через російські обстріли

Запорізька АЕС, яка знаходиться у місті Енергодар Запорізької області, знову опинилася на межі блекауту. Російські загарбники пошкодили одну з двох ліній електропередач. Про це повідомили у пресслужбі Енергоатому.



Як зазначається, 22 серпня через російські обстріли сталося пошкодження зовнішньої повітряної лінії ПЛ-330кВ «Запорізька ТЕС — Феросплавна», через яку тимчасово окупована Запорізька АЕС отримувала харчування від української енергосистеми для забезпечення власних потреб.



Наразі ЗАЕС з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі ПЛ-750кВ «Дніпровська». У разі її пошкодження виникне аварійна ситуація через втрату зовнішнього живлення насосів, що охолоджують активні зони реакторів та басейни витримки палива ЗАЕС.



Під «управлінням» російських загарбників, які перебувають на тимчасово окупованій ЗАЕС, постійно поглиблюється деградація на всіх напрямках експлуатації.



«Запорізька атомна електростанція має негайно перейти під повний контроль України, її законного оператора — Енергоатому, а Росія має вивести зі станції своїх військових та військову техніку. Це єдиний шлях відновлення ядерної та радіаційної безпеки всього континенту!», — закликали у відомстві.



Нагадаємо, увечері 11 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти влаштували пожежу на території Запорізької атомної електростанції та закликав МАГАТЕ відреагувати.