РФ сбросила авиабомбу на село в Волновахском районе: повреждены дома

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Великоновоселковская ПВА

В пятницу, 23 августа, российские оккупанты обстреляли село Розлив Волновахского района Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Великоновоселковской поселковой военной администрации.



«Состоялся авиаудар управляемой авиабомбой «УМПД Д-30СН» по селу Разлив Волновахского района», — говорится в сообщении.



В результате обстрела повреждены четыре частных дома и два автомобиля. Информация о пострадавших не поступала.



Ранее мы писали, что российские оккупанты за 22 августа обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атак повреждены дома, административные здания, пострадали люди.