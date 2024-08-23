Российские оккупанты за сутки 16 раз атаковали Донецкую область — Филашкин

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские оккупанты за минувшие сутки, 22 августа, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атак повреждены дома, административные здания, пострадали люди. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 16 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.



По словам Филашкина, под удар попали четыре района региона.

Волновахский район. В Максимовке Угледарской громады повреждены 3 дома.

Покровский район. В Курахово повреждено помещение предприятия; в Успеновке повреждены 25 частных домов, еще 1 — в Трудовом.

Краматорский район. В Лимане повреждены 4 дома и 4 нежилых помещения; в Торском разрушены 5 домов и повреждены 4; в Заречном повреждена хозяйственная постройка. В Константиновке ранены 2 человека, повреждены магазин, образовательное учреждение и 5 торговых павильонов. В Плещеевке Ильиновской громады ранены 4 человека, повреждены 10 объектов.



Бахмутский район. В Торецке ранен человек, поврежден дом. В Часовоярской громаде повреждены 7 частных домов, многоэтажка и промышленное здание. В Северске повреждены 5 домов, еще 1 - в Серебрянке.



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