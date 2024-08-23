РФ скинула авіабомбу на село у Волноваському районі: пошкоджено будинки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Великоновосілківська СВА

У п'ятницю, 23 серпня, російські окупанти обстріляли село Розлив Волноваського району Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Великоновосілківської селищної військової адміністрації.



«Відбувся авіаудар керованою авіабомбою «УМПД Д-30СН» по селу Розлив Волноваського району», — йдеться у повідомленні.



Внаслідок обстрілу пошкоджено чотири приватні будинки та два автомобілі. Інформація про постраждалих не надходила.



Раніше ми писали, що російські окупанти за 22 серпня обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено будинки, адміністративні будівлі, постраждали люди.